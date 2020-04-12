Новые данные о коронавирусе в Рязанской области

По данным на 08.30 воскресенья, 12 апреля, в Рязанской области коронавирус выявлен у 55 человек. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона.
Условно заражены 38 человек. Их анализы направлены на подтверждение в Москву.
Выздоровели 4 человека. Их уже выписали из больницы имени Семашко в Рязани.
На этот момент оперативной группе известно о 2592 гражданах, приехавших из неблагополучных стран, контактировавших с заболевшими или подозрительными на COVID-19. 865 из них находятся под наблюдением врачей. 1727 граждан его уже прошли, они обследованы и здоровы.
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