Новые данные о коронавирусе в Рязанской области

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Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

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По данным на 08.30 воскресенья, 12 апреля, в Рязанской области коронавирус выявлен у 55 человек. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона.

Условно заражены 38 человек. Их анализы направлены на подтверждение в Москву. 

Выздоровели 4 человека. Их уже выписали из больницы имени Семашко в Рязани. 

На этот момент оперативной группе известно о 2592 гражданах, приехавших из неблагополучных стран, контактировавших с заболевшими или подозрительными на COVID-19. 865 из них находятся под наблюдением врачей. 1727 граждан его уже прошли, они обследованы и здоровы.

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