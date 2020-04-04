Новые данные о коронавирусе в Рязанской области

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Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила сведения о заболеваемости коронавирусом по состоянию на 16 часов 4 апреля.

На данный момент в Рязани и области выявлено 12 случаев заболевания. Все заражённые либо вернулись из-за границы, либо контактировали с заражёнными. Два человека вылечены, их уже выписали из больницы имени Семашко.

Анализы 9 пациентов направили в Москву на подтверждение. Все люди изолированы и находятся под врачебным контролем.

Известно о 2077 гражданах, прибывших из неблагополучных по COVID-19 стран, а также тех, кто контактировал с больными и подозрительными на заболевание. Анализы на коронавирус взяты у 1075 человек. Завершено медицинское наблюдение у 1002 человек, все обследованы и здоровы.