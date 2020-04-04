Новые данные о коронавирусе в Рязанской области

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Ушёл из жизни Владимир Морозов

В воскресенье, 29 марта, ушёл из жизни бывший генеральный директор Рязанской ГРЭС, депутат Рязанской областной Думы 3-го и 4-го созывов Владимир Викторович...
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Новости Рязани

Опубликован список маршрутов, по которым пройдёт дезинфекция улиц Рязани

В пятницу, 3 апреля, в Рязани возобновится дезинфекция улиц. Работы начнутся в 19.20. Обработка будет проводиться специальным раствором, одобренным Роспотребнадзором.
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Новости Рязани

Число зараженных коронавирусом в России выросло за день на 500 человек

Неутешительные официальные цифры заражения коронавирусом за сутки. Как сообщает РИА «Новости» в России число заражённых коронавирусной инфекцией за сутки выросло до 500 человек. Общее число заболевших...
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Николай Любимов высказался о закрытии границ Рязанской области

Губернатор Рязанской области Николай Любимов ответил на вопросы в прямом эфире телеканала «Россия 24». Глава региона рассказал о состоянии...
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Администрация

В Рязани возобновляется дезинфекция детских площадок и остановок

В пятницу, 3 апреля, в Рязани возобновится дезинфекция детских и спортивных площадок, а также остановочных павильонов. Обработка будет вестись специальным средством, рекомендованным...
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Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила сведения о заболеваемости коронавирусом по состоянию на 16 часов 4 апреля.

На данный момент в Рязани и области выявлено 12 случаев заболевания. Все заражённые либо вернулись из-за границы, либо контактировали с заражёнными. Два человека вылечены, их уже выписали из больницы имени Семашко. 

Анализы 9 пациентов направили в Москву на подтверждение. Все люди изолированы и находятся под врачебным контролем.  

Известно о 2077 гражданах, прибывших из неблагополучных по COVID-19 стран, а также тех, кто контактировал с больными и подозрительными на заболевание. Анализы на коронавирус взяты у 1075 человек. Завершено медицинское наблюдение у 1002 человек, все обследованы и здоровы.

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