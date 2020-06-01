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Новости Рязани сегодня: 1 июня

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РИА «7 новостей» предлагает вашему вниманию обзор новостей за 1 июня.  Какие же новости Рязани сегодня были наиболее интересны?

В Международный день защиты детей Рязаньстат сообщил информацию о юных рязанцах. Выяснилось, что в Рязанской области живёт почти 200 тысяч детей.  А самый маленький в 2019 году новорождённый рязанец весил всего 472 грамма!!!

Губернатор Рязанской области Николай Любимов показал фотографии своих дочерей, сделанные, когда они ещё были маленькими. У главы региона две дочери, они уже взрослые – старшая получает образование в Москве, младшая – старшеклассница одной из школ Рязани.  

Вспомнил было и известный дрессировщик Эдгард Запашный. Оказывается, свою первую любовь он встретил в Рязани. В наш город он приезжал вместе с родителями на гастроли. По его словам, три раза за 10 лет!

Сегодня же в центре Рязани начали ремонтировать теплотрассу. Работы ведутся практически на площади Ленина. Привыкаем к пробкам!

Очень приятная новость для многих родителей. Пенсионный фонд 1 июня перевёл рязанцам более миллиарда рублей «путинских выплат». Напомним, на каждого ребёнка выдаётся по 10 тысяч рублей.  

Не можем не упомянуть и про коронавирус. Новости были самые разные. Например, о том, что для рязанцев вновь увеличили социальную дистанцию. Или о том, сколько ещё рязанцев заразились коронавирусом. Также мы писали, что в ОКБ и кожвендиспансере можно сдать тест на наличие антител к COVID-19. 

Сегодня же стало известно, что начальник УМВД России по Рязанской области Сергей Лебедев возглавит следственный департамент МВД России.

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