Новая сводка распространения COVID-2019 в Рязанской области

-

По состоянию на 08.30 понедельника, 6 апреля, коронавирус в Рязанской области официально подтверждён у 12 человек. Анализы ещё 22 пациентов направлены в Москву на подтверждение. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

Трое человек, заболевших COVID-2019, выздоровели. Их уже выписали из больницы имени Семашко в Рязани.

Поступила информация о 2170 гражданах, приехавших из-за границы или контактировавших с заболевшими и подозрительными на заболевание. Лабораторное исследование прошли 1104 человека, все обследованы и здоровы. Анализы взяли у 1066 человек, они находятся под контролем врачей.