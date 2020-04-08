Новая программа на квартиры от «Мармакс»

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Девелопер «Мармакс» вводит в апреле новую программу «Каникулы на рассрочку».

«Покупайте квартиру сейчас, платите потом», — пишет девелопер в своих соцсетях и в новостях на своем официальном сайте.

«Мармакс» проработал программу по которой купить квартиру можно уже сегодня, а начать платить в июле 2020 года. При этом первый взнос также можно сделать через 3 месяца.

«Мы делаем условия для наших клиентов наиболее комфортными в сложившейся экономической и социальной ситуации. Сейчас как никогда, нельзя откладывать такое важное решение как покупка квартиры на потом», — прокомментировали представители компании.

Новая программа «Каникулы на рассрочку» распространяется на покупку квартиры в любом жилом комплексе бизнес-класса:

− Парковый квартал «Голландия»
− «Наследие Современности»
− «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева»

«Квартира — самая надежная инвестиция. Особенно сейчас, пока банки держат ставки по ипотекам. 1-комнатные квартиры в центре с гардеробной, просторные 2-комнатные с двумя санузлами или квартиры с видом на две стороны — вы можете приобрести уже сейчас», — заключили в пресс-центре.

Отметим, что в компании «Мармакс» вы можете совершить покупку в режиме онлайн, менеджеры помогут подготовить необходимые документы для сделки, подадут заявку на ипотеку, а также зарегистрируют ваш договор через МФЦ. Услуга Онлайн-покупки предоставляется абсолютно бесплатно.

Онлайн-покупки уже осуществляются многими российскими строительными компаниями. Такую сделку также регулирует 214-ФЗ.

Подробности о программе вы можете узнать по тел 500-005

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