Новая информация о возрасте заболевших COVID-19 рязанцев

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Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила информацию о возрасте заболевших коронавирусом рязанцев на 13 часов 10 апреля. 

По возрасту с подтвержденным диагнозом COVID-19:

от 18 до 45 лет – 18 человек;

от 46 до 64 лет – 14 человек;

от 65 до 80 лет – 2 человека;

старше 80 лет – 1 человек;

дети – 3 человека (11,12,13 лет).

Всего 38

Условно подтвержденные (данные на 13:00):

от 18 до 45 лет – 23 человека;

от 46 до 64 лет – 19 человек;

от 65 до 80 лет – 7 человек;

дети – 6 человек (8 лет, 16 лет, 2 года, 13 лет, 17 лет, 4 года)

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