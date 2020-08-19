Ночью в Рыбном горел магазин

В ночь на среду, 19 августа, в городе Рыбное загорелся магазин. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Информация о пожара в одноэтажном здании из сэндвич панелей поступила в 03.04. На место происшествия выезжали 15 пожарных машин и 39 сотрудников Государственной противопожарной службы.

Пожар удалось полностью ликвидировать в 04.50. Огнём было повреждено торговое помещение площадью 50 квадратных метров.

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Никто из людей во время происшествия не пострадал. Причина пожара и размер материального ущерба устанавливаются.