«Нива» врезалась в гужевую повозку и сбила пешехода

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ДТП, в результате которого пострадал 52-летний местный житель, произошло в Сасовском районе. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

ДТП произошло в среду, 8 апреля, в 21.30 у села Малый Студенец. Автомобиль «Нива» сначала врезался в стоящую на краю дороги гужевую повозку, а затем сбил находившегося рядом с ней мужчину. После этого машина съехала в кювет и перевернулась.

Водитель автомобиля – 60-летний житель Сасовского района – не пострадал. А второго мужчину госпитализировали в Сасовский ММЦ.