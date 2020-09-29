Николай Любимов заявил, что все люди должны быть в ближайшее время обеспечены теплом в доме

В Рязанской области продолжается проверка магазинов, общепита, ночных клубов и других объектов на соблюдение мер для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.
Во вторник, 29 сентября, на заседании регионального правительства Николай Любимов сказал, что все рязанцы должны быть обеспечены теплом в доме в самое ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Губернатор Рязанской области оценил готовность соц сферы и жилого фонда, объектов энергетики и ЖКХ к отопительному сезону. О положении дел с теплом в домах Любимову рассказали министр ТЭК и ЖКХ Андрей Устинов и мэр города Елена Сорокина.
Глава региона заметил, что контроль за подготовкой к зиме ведется в строгом режиме. Повышенное внимание всем проблемам и нарушением уделяет Ростехнадзор и муниципалитеты.
Кроме того, Николай Любимов сказал, что на ближайшие 4 года перед властью стоит важная задача: привести сферу теплоэнергетики в полный порядок.
Министр ТЭК и ЖКХ Андрей Устинов отчитался о потраченных средствах на подготовку к отопительному сезону.