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Николай Любимов заявил, что все люди должны быть в ближайшее время обеспечены теплом в доме

Елена Лобанова

Во вторник, 29 сентября, на заседании регионального правительства Николай Любимов сказал, что все рязанцы должны быть обеспечены теплом в доме в самое ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Губернатор Рязанской области оценил готовность соц сферы и жилого фонда, объектов энергетики и ЖКХ к отопительному сезону. О положении дел с теплом в домах Любимову рассказали министр ТЭК и ЖКХ Андрей Устинов и мэр города Елена Сорокина. 

— Все службы во всех муниципальных образованиях области, отвечающие за подготовку к отопительному сезону, должны предельно внимательно отнестись к мероприятиям, которые проводятся и запланированы к реализации. Необходимо полностью обеспечить готовность к отопительному сезону в самое ближайшее время и соблюдать все установленные в этом отношении сроки, – сказал Николай Любимов. 

Глава региона заметил, что контроль за подготовкой к зиме ведется в строгом режиме. Повышенное внимание всем проблемам и нарушением уделяет Ростехнадзор и муниципалитеты. 

Кроме того, Николай Любимов сказал, что на ближайшие 4 года перед властью стоит важная задача: привести сферу теплоэнергетики в полный порядок. 

— Хочу отметить своевременное получение муниципалитетами паспортов готовности. Я вижу в этом вопросе положительную динамику и рост количества МО, у которых они есть. Поручаю главам муниципальных образований продолжить и активизировать работу по взысканию задолженности организаций коммунального комплекса за потребленные энергоресурсы. Низкий процент собираемости, а в отдельных районах он снизился до 70%, негативно отражается на состоянии предприятий этой сферы, на возможности обеспечивать необходимые ремонты и мероприятия по подготовке к отопительному сезону, — сказал глава региона.  

Министр ТЭК и ЖКХ Андрей Устинов отчитался о потраченных средствах на подготовку к отопительному сезону. 

— Общий объем средств, направленных в текущем году на подготовку к зиме, составил 6,2 млрд рублей. Из областного бюджета было выделено 200 млн рублей на капитальный ремонт 5 км магистральных теплосетей в Рязани и дополнительно 35 млн рублей на реконструкцию этих коммуникаций на улице Зубковой. Муниципальные образования региона получили 50 млн рублей на капремонт котлов и котельного оборудования, замену тепловых сетей, ремонт систем отопления объектов социальной сферы, — высказался Андрей Устинов.

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