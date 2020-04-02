Николай Любимов высказался о закрытии границ Рязанской области

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов ответил на вопросы в прямом эфире телеканала «Россия 24».

Глава региона рассказал о состоянии с распространением коронавируса в Рязани и области, а также отметил, что при необходимости для лечения больных может быть развёрнуто 620 коек в больницах.  

По словам Любимова, в Рязанской области есть 293 аппарата искусственной вентиляции лёгких, ещё 50 закупят в ближайшее время. При этом такого всплеска заболевания, из-за которого большинство приборов надо задействовать, в регионе нет. 

Губернатор также отметил, что в больницах нет недостатка в медицинских специалистах. 

Кроме того, он подчеркнул, что закрывать границы Рязанской области в данный момент нет необходимости. 

– Закрывать границы мы не можем, не будем, пока не введено чрезвычайное положение, чрезвычайная ситуация, – сказал губернатор.

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