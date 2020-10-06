Николай Любимов высказался о возрождении экономики в регионе

Во вторник, 6 октября, губернатор Рязанской области провел заседание регионального правительства. На встрече Николай Любимов определил курс на возрождение региональной экономики, сообщает пресс-служба ведомства.

Главе Рязанской области отчиталась министр финансов Марина Наумова. Она рассказала об итогах налоговой и бюджетной политики, о целях и задачах в будущем. Кроме того, Наумова представила основные подходы к формированию расходов в ближайшее время.

Николай Любимов заметил, что основные направления бюджетной и налоговой политики остаются прежними. Так, приоритетными остаются эффективная реализация нацпроектов, совершенствование социальной поддержки граждан и выполнение обязательств регионом.

— Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, а вместе с тем и трудные экономические условия, мы продолжим поддерживать малый и средний бизнес. Это необходимо, чтобы местные предприниматели вышли из кризиса с наименьшими потерями, — поделился глава региона.

Также губернатор Рязанской области напомнил и о новом направлении в финансовой политике региона. В новом году власти собираются поддерживать инвестиционные проекты в организации инфраструктуры.

— Это делается для того, чтобы региональные индустриальные парки наполнялись резидентами, появлялись новые рабочие места, в последующем – увеличивались налоговые поступления, в целом было позитивное влияние на экономическую ситуацию, — подчеркнул Николай Любимов.