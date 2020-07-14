Николай Любимов: Всё, что мы обещали людям, надо сделать

Губернатор Рязанской области Николай Любимов отметил, что следует предельно сконцентрироваться на качественном и своевременном проведении всех сезонных работ в строительном комплексе и дорожном хозяйстве. Об этом он заявил на заседании Правительства Рязанской области, которое состоялось во вторник, 14 июля, в онлайн-режиме.

Глава региона подчеркнул, что все сезонные работы необходимо провести максимально эффективно.

– Всё нужно делать пока есть возможность качественно, быстро, продолжать общественный и депутатский контроль, – сказал губернатор. – Строительный сезон необходимо завершить достойно и в срок. Всё, что мы обещали людям, надо сделать, выполнить все планы, а направленные на это средства – эффективно израсходовать.