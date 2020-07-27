Николай Любимов встретился с председателем контрольно-счетной палаты Рязанской области Романом Кузьмичевым

27 июля губернатор Николай Любимов провел рабочую встречу с председателем контрольно-счетной палаты Рязанской области Романом Кузьмичевым. Обсуждались деятельность ведомства в текущем году, а также предложения по повышению качества подготовки проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и ремонт объектов за бюджетный счет.

Председатель контрольно-счетной палаты области Роман Кузьмичев сообщил, что мероприятия ведутся в соответствии с планом, в режиме профессионального конструктивного диалога с организациями. Информация по итогам проверок направляется также в Рязанскую областную Думу, а в случае выявления нарушений – в прокуратуру, главное управление контроля и противодействия коррупции региона либо в судебные органы.

«В острый период пандемии по COVID-19 палата продолжала работать дистанционно, не снижая темпов», – сказал Роман Кузьмичев.

Он отметил, что, учитывая нагрузку, с которой в настоящее время ведет свою деятельность минздрав региона, принято решение перенести сроки проверки на более поздний период 2020 года. На 4 квартал сдвинуты сроки окончания проверки расходования финансовых средств на строительство Больницы скорой медицинской помощи в г. Рязани, где также идет напряженная работа в рамках борьбы с коронавирусом.

Губернатор отметил, что всегда внимательно анализирует заключения по результатам проверок контрольно-счетной палаты региона, где трудятся высокопрофессиональные ответственные специалисты.

«Многое удается после проведенных проверок улучшить, исправить. Счетная палата оказывает нам серьезную помощь по всем направлениям работы», – сказал Николай Любимов.

Особое внимание на встрече было уделено обсуждению вопроса, касающегося повышения качества подготовки проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, модернизацию либо капремонт объектов во всех сферах. Председатель контрольно-счетной палаты отметил, что именно на этом этапе чаще всего выявляются нарушения.

«Допускаются ошибки, которые приводят к увеличению сметной стоимости, они должны выявляться в момент, когда документация проходит экспертизу», – отметил Роман Кузьмичев.

Он сообщил, что палата готовит предложения по совершенствованию административных регламентов деятельности госэкспертизы главного управления архитектуры и градостроительства региона, что позволит расширить критерии, по которым в документации необходимо будет отслеживать помимо соблюдения требований СНИП корректность расходования бюджетных средств, и повысить ответственность за конечный результат.

Николай Любимов поручил представить ему на рассмотрение сформированный пакет таких предложений.

«Мы обязательно их реализуем. Экспертиза должна быть действительно заслоном для ошибок в проектно-сметной документации, как финансовых, сметных, так и по строительным нормам», – сказал Губернатор.

Глава региона отметил, что на практике были случаи, когда ошибочность ПСД, прошедшей экспертизу, проявлялась уже непосредственно при выполнении работ.

«Нельзя допускать того, чтобы из-за некачественной ПСД страдал подрядчик, – подчеркнул Николай Любимов. – Потом приходится на ходу всё придумывать и менять: какие-то строительные материалы, технические решения находить. Конечно, проектно-сметная документация для объектов должна быть намного более качественной и проработанной».