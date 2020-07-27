Николай Любимов встретился с председателем контрольно-счетной палаты Рязанской области Романом Кузьмичевым

27 июля губернатор Николай Любимов провел рабочую встречу с председателем контрольно-счетной палаты Рязанской области Романом Кузьмичевым. Обсуждались деятельность ведомства в текущем году, а также предложения по повышению качества подготовки проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и ремонт объектов за бюджетный счет.
Председатель контрольно-счетной палаты области Роман Кузьмичев сообщил, что мероприятия ведутся в соответствии с планом, в режиме профессионального конструктивного диалога с организациями. Информация по итогам проверок направляется также в Рязанскую областную Думу, а в случае выявления нарушений – в прокуратуру, главное управление контроля и противодействия коррупции региона либо в судебные органы.
Он отметил, что, учитывая нагрузку, с которой в настоящее время ведет свою деятельность минздрав региона, принято решение перенести сроки проверки на более поздний период 2020 года. На 4 квартал сдвинуты сроки окончания проверки расходования финансовых средств на строительство Больницы скорой медицинской помощи в г. Рязани, где также идет напряженная работа в рамках борьбы с коронавирусом.
Губернатор отметил, что всегда внимательно анализирует заключения по результатам проверок контрольно-счетной палаты региона, где трудятся высокопрофессиональные ответственные специалисты.
Особое внимание на встрече было уделено обсуждению вопроса, касающегося повышения качества подготовки проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, модернизацию либо капремонт объектов во всех сферах. Председатель контрольно-счетной палаты отметил, что именно на этом этапе чаще всего выявляются нарушения.
Он сообщил, что палата готовит предложения по совершенствованию административных регламентов деятельности госэкспертизы главного управления архитектуры и градостроительства региона, что позволит расширить критерии, по которым в документации необходимо будет отслеживать помимо соблюдения требований СНИП корректность расходования бюджетных средств, и повысить ответственность за конечный результат.
Николай Любимов поручил представить ему на рассмотрение сформированный пакет таких предложений.
Глава региона отметил, что на практике были случаи, когда ошибочность ПСД, прошедшей экспертизу, проявлялась уже непосредственно при выполнении работ.
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