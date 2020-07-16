Николай Любимов встретился с и.о. главы Милославского района Михаилом Ромодиным

В среду, 15 июля, в ходе рабочей поездки в Милославский район губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с и.о. главы муниципального образования Михаилом Ромодиным.

Они обсудили текущее социально-экономическое положение Милославского района, перспективы его развития, результаты исполнение бюджета, реализации в муниципальном образовании национальных проектов, программы по поддержке местных инициатив. Особое внимание было уделено работе по обращениям граждан, а также мерам, принимаемым для решения наиболее острых проблем района и его жителей.

Михаил Ромодин сообщил губернатору о состоянии дел в ведущих отраслях экономики и социальной сферы, в том числе о работе по приведению в нормативное состояние местных дорог, многие из которых нуждаются в ремонте. Он заявил, что предстоит многое сделать в этом отношении, ситуация постепенно исправляется, район активно участвует в конкурсных отборах на предоставление бюджетных субсидий.

– Поданы заявки на сумму около 20 млн. рублей, таким образом, по муниципальным дорогам мы полностью готовы к конкурсному отбору на 2021 год, – сказал Михаил Ромодин, добавив, что существенная позитивная динамика есть и в ремонте дорог регионального значения, установке уличного освещения, благоустройстве общественных пространств.

Николай Любимов отметил хорошие темпы дорожного ремонта, а также строительства и ремонта социальных объектов.

– Активно ведется работа по вводу неиспользуемых земель в сельхозоборот. Это важно для Милославского района, где аграрный комплекс – ведущая отрасль. Интенсивному развитию сельскохозяйственного производства сегодня способствуют национальные проекты, в том числе в обновлении специализированной техники, – сказал Губернатор.

Глава региона также положительно оценил реализованные проекты благоустройства, участие потребкооперации в обеспечении жителей отдаленных населенных пунктов продуктами питания и товарами первой необходимости.

– Проблемных вопросов немало. Главное, что есть движение по их решению. Будем поддерживать вас в этом, – сказал Николай Любимов и поблагодарил коллектив администрации района за качественную работу.