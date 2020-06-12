Николай Любимов: Всех нас объединяют общие традиции, богатейшая культура, многовековая героическая история России

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12 июня губернатор Николай Любимов в рамках онлайн-праздничного концерта, посвященного Дню России, поздравил всех жителей Рязанской области с этим важным государственным праздником.

Концерт Рязанского камерного хора «Звучи, Россия!» прошел в прямом эфире в социальных сетях на официальной странице «Рязанская область», а также страницах «Рязанская филармония», «ВездеКультура» и на портале Культура. РФ. В рамках праздничного концерта прозвучали шедевры русской академической хоровой музыки композиторов С. Танеева, А. Александрова, Г. Свиридова, Р. Щедрина, А. Пахмутовой.

«Сегодня для каждого из нас нет более важной цели, чем безопасность и процветание нашего государства и всех его граждан, мирная и счастливая жизнь будущих поколений. Всех нас объединяют общие традиции, богатейшая культура, многовековая героическая история, — сказал губернатор. — Россия не раз доказывала свою способность к росту, к обновлению. Эта постоянная устремленность в будущее, сплав традиций и ценностей обеспечили преемственность нашей тысячелетней истории. За ее сохранение, сохранение исторической правды мы сегодня несём ответственность перед нашими потомками. Наша сила в памяти и единстве. Только все вместе мы сможем преодолеть любые трудности, справиться с новыми вызовами».

Николай Любимов отметил, что скоро предстоит проголосовать за важнейшие поправки в Конституцию РФ — главный документ России. «Они направлены на то, чтобы наше государство стало ещё сильнее, ещё крепче, а социальные права граждан были гарантированы законом, — сказал глава региона. — Новыми поправками определен четкий и безусловный приоритет государства – это граждане нашей страны, а укрепление её суверенитета – важнейший принцип нашего дальнейшего развития».

Губернатор пожелал рязанцам новых успехов и побед, уверенности в своих силах, оптимизма, жизнелюбия, крепкого здоровья, мира и добра!