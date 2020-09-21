Николай Любимов во время отпуска посетил Великий Новгород

– Третий день путешествия, мы в Великом Новгороде, одном из древнейших городов России, – написал Любимов.

– Здесь сохранились уникальные памятники древнерусской архитектуры домонгольского периода, прекрасный Софийский собор, который мы посетили, – самый известный из них.

Экскурсию по городу и собору для нас провёл мой коллега, губернатор Новгородской области Андрей Сергеевич Никитин. С руководителем области также обсудили рабочие вопросы и перспективы сотрудничества наших регионов.