Николай Любимов во время отпуска посетил Великий Новгород

Губернатор Рязанской области Николай Любимов продолжает рассказывать у себя в соцсетях об отпуске. Его он проводит вместе с супругой и младшей дочерью.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов продолжает рассказывать у себя в соцсетях об отпуске. Его он проводит вместе с супругой и младшей дочерью.
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