Николай Любимов: В Рязанской области ведётся большая работа по защите прав и интересов детей

Рязанской области Николай Любимов поздравил рязанцев с Международным днём защиты детей.

Уважаемые жители Рязанской области! Поздравляю Вас с Международным днём защиты детей!

В детях человек видит своё продолжение, будущее страны, ради них он живёт и работает, стремится к созиданию и достижению высоких целей. Передать всё лучшее подрастающему поколению, воспитать ребёнка достойным человеком, максимально развить его способности и таланты – непростая, но очень важная задача каждой семьи, приоритет государства.

Сегодня на федеральном и региональном уровнях оказывается всесторонняя поддержка в области материнства и детства. Национальные проекты направлены на то, чтобы укрепить здравоохранение, систему образования, создать достаточные возможности для культурного и духовного развития, помочь реализоваться одаренным. И сейчас в трудный для страны период пандемии коронавируса предусмотрена дополнительная помощь для семей, которые вынужденно попали в сложную жизненную ситуацию.

Наряду с этим ведётся большая системная работа по защите прав и интересов детей, выстроено эффективное взаимодействие профильных служб и ведомств. Формирование полноценных, гармоничных условий для жизни и развития каждого ребенка было и остается главным. Уверен, что так будет и впредь.

Желаю всем здоровья, мира и добра, благополучия, новых успехов и достижений!