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Николай Любимов: В Рязанской области много примеров успешной совместной работы власти и общества

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил рязанцев с Днём местного самоуправления

Уважаемые работники органов местного самоуправления Рязанской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сегодня органы местного самоуправления выполняют серьезные задачи по социально-экономическому развитию территорий. От того, насколько качественно построена работа на местах, в значительной степени зависит уровень благополучия населенных пунктов и, в первую очередь, людей, которые там живут.

Очень важно, что все больше внимания уделяется укреплению эффективного диалога между органами местного самоуправления и населением. В Рязанской области много примеров успешной совместной работы власти и общества, которая воплотилась в реальные проекты по укреплению инфраструктуры, реализации социально значимых инициатив.

Убежден, что и в дальнейшем качество жизни в населенных пунктах нашего региона будет неуклонно повышаться. Для этого есть отличные инструменты в виде национальных проектов, региональных программ, направленных на поддержку сельских специалистов, строительство жилья, благоустройство.

В профессиональный праздник желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успехов в работе на благо Рязанской области!

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