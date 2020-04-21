Николай Любимов: В Рязанской области много примеров успешной совместной работы власти и общества

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил рязанцев с Днём местного самоуправления
Уважаемые работники органов местного самоуправления Рязанской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня органы местного самоуправления выполняют серьезные задачи по социально-экономическому развитию территорий. От того, насколько качественно построена работа на местах, в значительной степени зависит уровень благополучия населенных пунктов и, в первую очередь, людей, которые там живут.
Очень важно, что все больше внимания уделяется укреплению эффективного диалога между органами местного самоуправления и населением. В Рязанской области много примеров успешной совместной работы власти и общества, которая воплотилась в реальные проекты по укреплению инфраструктуры, реализации социально значимых инициатив.
Убежден, что и в дальнейшем качество жизни в населенных пунктах нашего региона будет неуклонно повышаться. Для этого есть отличные инструменты в виде национальных проектов, региональных программ, направленных на поддержку сельских специалистов, строительство жилья, благоустройство.
В профессиональный праздник желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успехов в работе на благо Рязанской области!
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