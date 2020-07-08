Николай Любимов: В Рязанской области много крепких и дружных семей, которые заряжают других своим примером

-

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил жителей региона с Днём семьи, любви и верности

Уважаемые жители Рязанской области! От всей души поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности!

Семья, любовь, верность – это бесценные сокровища, которые делают человека счастливым. Домашний очаг, детский радостный смех, близкие и дорогие сердцу люди. В этот особенный день есть прекрасный повод еще раз признаться друг другу в нежных и теплых чувствах, сказать добрые слова, подарить букет из белоснежных ромашек – символ семьи и верности, искренней любви и романтических грез!

Очень важно сохранять традиционные семейные ценности, которые в нашей великой стране передаются из поколения в поколение, являются общим национальным достоянием. Президент России В.В. Путин обозначил поддержку материнства и детства в качестве приоритетных задач, которые уже подкреплены реальными беспрецедентными шагами, стратегическими решениями, в том числе в рамках национальных проектов. Это большая работа, которая сегодня ведется на федеральном и региональном уровнях, и обязательно будет продолжена.

В Рязанской области много крепких и дружных семей, которые заряжают других своим примером, делают наш регион еще лучше, ярче, позитивнее! Уверен, что с каждым годом их будет становиться только больше.

В праздничный день желаю всем прекрасного настроения, здоровья, радости и добра! Пусть вас всегда оберегают Святые Петр и Феврония!