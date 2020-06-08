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Николай Любимов: В регионе уделяется самое пристальное внимание совершенствованию системы соцзащиты

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил рязанцев с Днём социального работника.

Уважаемые работники сферы социальной защиты населения Рязанской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Этот день посвящен людям благородного и очень значимого труда. Заботится о тех, кто находится в сложной жизненной ситуации, нуждается в особой поддержке и опеке, — такая деятельность всегда вызывала огромное уважение и являлась проявлением высоких духовно-нравственных принципов в обществе. Она особенно востребована сегодня, в сложный период пандемии коронавирусной инфекции.

Работники социальной службы Рязанской области профессионально, ответственно, с большой самоотдачей и добротой принимают участие в судьбах ветеранов, людей старшего возраста, граждан с ограниченными возможностями здоровья, семей с детьми и помогают им справляться с трудностями. Благодарю всех за преданность профессии, отзывчивость, неравнодушие и чуткие сердца, многолетний добросовестный труд.

В регионе в настоящее время уделяется самое пристальное внимание совершенствованию системы соцзащиты, усилению принципов адресности и нуждаемости в оказании услуг. Во многом благодаря успешному внедрению системы долговременного ухода в районах сегодня используются новые подходы к организации помощи гражданам, современное оборудование и средства реабилитации. Уверен, все это обязательно даст положительные результаты и позволит в дальнейшем существенно повысить качество работы учреждений соцсферы, а вместе с тем и комфортность жизни людей, нуждающихся в поддержке.

Желаю всем сотрудникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра, успехов в труде на благо жителей Рязанского региона!

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