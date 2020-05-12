Николай Любимов: В лечебных учреждениях Рязанской области работает более семи тысяч медицинских сестер

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил рязанских медицинских сестёр с профессиональным праздником.

Уважаемые медицинские работники Рязанской области! Поздравляю вас с праздником – Международным днем медицинской сестры. Представители этой благородной и важной профессии во все времена вносили неоценимый вклад в спасение жизни и здоровья людей. Именно на них лежит основная нагрузка по уходу за пациентами и исполнению предписаний врачей.

Сестринское дело в нашем регионе успешно развивается, растет профессиональный уровень специалистов среднего звена здравоохранения. Активное участие в этой важной работе принимают Ассоциация медсестер, Рязанский государственный медуниверситет имени академика И.П. Павлова, медицинский колледж.

Сегодня в лечебных учреждениях работает более семи тысяч медицинских сестер. От имени жителей области выражаю всем благодарность за ответственный, добросовестный труд. За милосердие, душевное тепло и доброту. Сегодня в условиях эпидемии коронавируса ваша поддержка и забота особенно нужна нашим больным. Вашим самоотверженным трудом создается комфортная обстановка, доверительная атмосфера, которая способствует скорейшему выздоровлению пациентов. Особо хочу отметить вклад медсестер и медбратьев в обучение и воспитание студентов, интернов, ординаторов.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, стойкости, успехов во всем.