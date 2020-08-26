Николай Любимов: Точка зрения людей должна быть определяющей при построении работы правительства

26 августа Губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл личный приём граждан в режиме ВКС.
Губернатор подчеркнул, что прямое общение с жителями региона дает возможность власти узнавать о проблемах из первых уст, оперативно находить их правильное решение, оказывать помощь и получать обратную связь с населением.
К главе региона обратился житель Рязани Вадим Герасимов с просьбой о продлении реализации госпрограммы Рязанской области по развитию сферы занятости «Содействие в трудоустройстве инвалидов молодого возраста от 18 до 44 лет». По его словам, предусмотренные меры поддержки реально действуют и помогают людям с ограниченными возможностями здоровья получить работу. Вадим Герасимов рассказал Губернатору о собственном опыте трудоустройства.
Министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Валерий Емец доложил, что такая мера поддержки действует в регионе с 2018 года. В её рамках предоставляются субсидии работодателям для компенсации издержек при трудоустройстве и адаптации сотрудников с инвалидностью на рабочем месте. При этом возмещаются затраты на оплату труда людей с ОВЗ и их наставников. Сумма выплат в 2020 году составила порядка 30 тыс. рублей в месяц за инвалида и его наставника. Средства перечисляются в течение трех месяцев. В регионе, таким образом, трудоустроено 55 человек.
Любимов отметил, что в настоящее время действие такой меры поддержки предусмотрено до 2025 года. Она показала свою эффективность и будет рекомендована к дальнейшему продлению.
Другое обращение к Губернатору касалось увеличения числа соцработников по уходу в Комплексном центре социального обслуживания населения города Рязани. С просьбой об этом обратился Виктор Васильев, который сейчас нуждается в помощи по уходу за супругой, получившей травму.
Валерий Емец отметил, что в настоящее время регион является одним из лидеров в РФ по реализации проекта внедрения системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, работа по которому ведется по инициативе Николая Любимова. В 2018 году регион вошел в число пилотных в стране.
По словам министра, до конца текущего года в Рязани будут введены 10 дополнительных ставок, 5 специалистов приступят к работе уже с 1 сентября.