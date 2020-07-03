Николай Любимов: Среди инспекторов ГИБДД немало настоящих героев

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Губернатор Рязанской области поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником.

Уважаемые сотрудники и ветераны Государственной инспекции безопасности дорожного движения!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Задачи, которые вы выполняете, имеют важнейшее социальное значение. Качественная работа ГИБДД способствует безопасности всех участников дорожного движения, соблюдению правопорядка, обеспечению бесперебойного транспортного сообщения. Несмотря на постоянное повышение интенсивности потока автомобилей, расширение дорожной сети коллектив Госавтоинспекции всегда на высоком профессиональном уровне справляется со своими обязанностями, демонстрируя оперативность, четкость и слаженность.

Среди инспекторов ГИБДД немало настоящих героев, которые, рискуя собственной жизнью, первыми вступают в борьбу с преступниками. В подавляющем большинстве, в Госавтоинспекции по Рязанской области работают отважные, добросовестные, честные и принципиальные люди, которые ответственно несут нелегкую службу.

Благодарю сотрудников ведомства за преданность делу, ту помощь, которую вы оказываете людям при ДТП и в других сложных ситуациях. Мы всегда высоко ценили и ценим ваш труд.

Поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в дальнейшей службе на благо Рязанской области!