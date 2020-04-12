Николай Любимов: Сегодня космическая отрасль продолжает своё качественное развитие

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Губернатор Николай Любимов поздравил рязанцев с Днём космонавтики. 

Уважаемые жители Рязанской области! Поздравляю вас с Днём космонавтики!

В этом году мы отметим 59-ю годовщину легендарного полета первого человека в космос. Его совершил наш соотечественник Юрий Гагарин. И мы, как и прежде, гордимся этим легендарным героем, тем, что именно наша Родина на долгие годы стала ведущей в мире страной в покорении космического пространства. Жители региона бережно хранят память обо всех земляках, которые внесли большой вклад в эту важнейшую сферу науки.

Достижения Константина Циолковского, братьев Уткиных, Владимира Аксенова всемирно известны. Летчик-космонавт Геннадий Стрекалов считал с. Семион Кораблинского района своим родным селом, а выпускница Рязанского педагогического института Жанна Ёркина стала дублером первой в мире женщины-космонавта, Героя Советского Союза Валентины Терешковой. Есть еще много того, о чем нашим краеведам и историкам, журналистам нужно рассказывать молодому поколению рязанцев.

Сегодня космическая отрасль продолжает своё качественное развитие. Крайне важно, что на современном этапе живую, активную связь космоса и Рязанской области укрепляют талантливые ученые, изобретатели и инженеры нашего региона. Они ведут успешные инновационные разработки в оборонно-промышленном комплексе, авиа- и ракетостроении, совершают открытия и прокладывают новые пути к звездам.

Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и удачи в реализации всех намеченных планов на благо региона и великой России!

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