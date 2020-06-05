Николай Любимов: С реализацией национального проекта «Экология» появились дополнительные механизмы для решения поставленных задач

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил рязанцев с Днём эколога.

Уважаемые жители Рязанской области! Поздравляю вас с Днем эколога!

Уникальное природное богатство, неповторимая флора и фауна являются бесценным достоянием Рязанского региона, которое требует от каждого из нас очень бережного, внимательного отношения.

В нашей области вопросы защиты, оздоровления и сохранения окружающей среды, рационального использования тех ресурсов и возможностей, которые дает нам природа, были и остаются в числе важнейших приоритетов. С реализацией национального проекта «Экология» появились дополнительные механизмы для решения поставленных задач. Работа ведется в тесном взаимодействии с общественными и научными организациями, неравнодушными людьми, которые вносят свой вклад в это общее дело.

Благодарю за помощь волонтеров и всех активистов-экологов, с участием которых в Рязанской области успешно реализуются многие значимые инициативы, направленные на сбережение биоразнообразия, улучшение экологической обстановки в целом. Тысячи рязанцев ежегодно добровольно помогают специалистам в посадке леса, выходят на субботники, чтобы привести в порядок парки, скверы, прибрежные территории рек и озер, проводят тематические акции среди детей и подростков. Уверен, общими усилиями, ответственным отношением к окружающей среде всех жителей региона мы сделаем Рязанскую землю еще более прекрасной, комфортной для жизни.

Желаю всем, кто связал свою жизнь с природоохранной деятельностью, здоровья, благополучия, успехов в реализации намеченных планов!