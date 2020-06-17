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Николай Любимов: С недобросовестными подрядчиками надо расставаться безжалостно

7info
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В среду, 17 июня, губернатор Николай Любимов осмотрел дороги Рязани, отремонтированные в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в прошлом году. На 9 из 10 улиц, где был сделан ремонт, выявлены существенные недостатки. Об этом сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.

После осмотра глава региона заявил, что «этого подрядчика и таких же, если есть ещё, надо отстранять от работы». Губернатор подчеркнул, что деньги на ремонт были выделены в рамках нацпроекта из бюджета. По его словам, на недобросовестные организации надо подавать в суд, чтобы они больше не работали ни в Рязани, ни в области. 

– По нерадивым подрядчикам нужно действовать жестко и расставаться с ними безжалостно.  Надо чтобы люди с совестью работали, – приводит слова губернатора сайт правительства Рязанской области.

По итогам проверки Любимов дал поручения Минтрансу Рязанской области и представителям администрации Рязани.

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