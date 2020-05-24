Николай Любимов: Русский язык является для нас вечным источником мудрости

Поздравление губернатора Рязанской области Николая Любимова с Днём славянской письменности и культуры.
Уважаемые жители Рязанской области! Поздравляю вас с Днем славянской письменности и культуры!
Этот праздник связан с именами великих просветителей, святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, благодаря которым славяне обрели письменность – основу для развития грамотности, укрепления государственности, мира и согласия среди людей.
Во все времена язык, история, культура были и остаются главными ценностями нашего народа, важнейшими объединяющими факторами успешного развития страны. День славянской письменности и культуры является в России государственным праздником, что подчеркивает огромное значение той работы, которая ведется сегодня по сохранению богатейшего наследия нации.
Русский язык является для нас вечным источником мудрости, помогает изучать народные традиции, обмениваться знаниями, вместе трудиться на благо Отечества, преодолевать любые трудности и уверенно двигаться вперед, к успеху. Наш общий долг – ответственно и бережно относиться к государственному языку. В нем нравственная сила, историческая память, духовные традиции и связь поколений – непреходящие ценности, которые важно укреплять сегодня.
Желаю всем жителям региона крепкого здоровья, взаимопонимания, дружбы и единения, плодотворной работы во имя процветания нашей великой России и Рязанского края!
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