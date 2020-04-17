Николай Любимов: Регион невозможно закрыть

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17 апреля губернатор Рязанской области Николай Любимов в прямом эфире отвечает на вопросы рязанцев.

На вопрос о закрытии Рязанской области Николай Любимов ответил:

— Мы живём в общем экономическом пространстве. Пример Заокского и Коростово наглядно показал это. Но я ещё раз призываю вас со всей ответственностью отнестись к ситуации и соблюдать режим самоизоляции, — призвал губернатор. — Определённые ограничительные меры будут продолжены и в мае.