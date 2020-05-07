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Любимов высказался о снятии ограничений в Рязанской области

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время заседания оперативного штаба заявил, что ограничения из-за коронавируса начнут снимать, «как только позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка». Об этом сообщила пресс-служба правительства.

По словам главы региона, говорить о конкретных сроках пока ещё рано, но органы власти должны быть готовы к любому развитию событий. 

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Лариса Сараева заметила, что обстановка с COVID-19 в Рязани и области остаётся сложной, но при этом контролируемой. Все проводимые в Рязанской области мероприятия дают свой результат.

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