Николай Любимов рассказал, когда Рязанская область может начать снимать ограничения

Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время конференции с главврачами рассказал, когда в регионе могут начать отменять ограничения из-за коронавируса.
Глава региона напомнил, что для этого Роспотребнадзор назвал несколько критериев. К концу мая в Рязанской области смогут выполнить два из трёх. В частности, увеличится охват населения анализами на COVID-19. Начнут работу две новых лаборатории.
Также будет увеличено число коек для больных. Их запас напрямую влияет на снятие ограничений. Николай Любимов рассказал, что в регионе развернут ещё 300 коек без кислородного оборудования. Там смогут лечиться люди, чьё состояние не оценивается как тяжёлое.
Есть и ещё один показатель – коэффициент заболеваемости. В Рязанской области он пока выше единицы. При этом число заболевших может увеличиться. Губернатор сообщил, что в правительстве планируют, что он начнет снижаться к июню.
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