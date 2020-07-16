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Николай Любимов рассказал, как пройдёт третий Форум древних городов

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С 30 июля по 1 августа в Рязанской области будет проходить третий Форум древних городов. По традиции на Форум съезжаются гости и участники из разных городов и стран. Но в условиях пандемии коронавируса такой формат проведения мероприятия невозможен. Поэтому было принято решение провести Форум древних городов в формате онлайн.

Николай Любимов заявил, что участие в Форуме примут около 80 рязанских городов и сёл, основанных 500 и более лет назад. В каждом будут организованы выставки, онлайн-презентации и видеоэкскурсии и исторические путешествия.

В программе Форума также: презентации лучших практик сохранения культурного наследия древних поселений региона, результатов исследований историков и краеведов; обсуждение вопросов развития волонтерского движения и туристической отрасли, этнографии и экономики, взаимодействия с городами-побратимами; видео-парад древних городов и сел Рязанской области, культурный марафон лучших программ об истории и традициях Рязанского края, арт-проект «Лента времени» с рассказом о 20 самых древних городах и сёлах региона.

– Думаю, что в этом онлайн-формате будет всё равно интересно. Уверен, людям понравится, – сказал Николай Любимов.

В первый день Форума – 30 июля – более 700 участников Волонтерского десанта отправятся на благоустройство территорий рядом с объектами культурного наследия, мест, связанных с историческими событиями, знаменитыми людьми в каждом муниципальном образовании.

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