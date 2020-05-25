Николай Любимов провёл видеоконференцию с главами ряда районов Рязанской области

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25 мая губернатор Николай Любимов провел кустовое совещание с главами администраций ряда муниципальных образований Рязанской области по актуальным вопросам и проблемам социально-экономического развития районов в условиях совместной борьбы с пандемией COVID-19, исполнения бюджета и нацпроектов, отраслевых программ, освоения бюджетных субсидий. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

В рамках первого кустового совещания губернатор обсудил состояние дел в Александро-Невском, Милославском, Ряжском, Ухоловском, Скопинском районе и городе Скопине. В работе приняли участие заместители Председателя Правительства области, региональные министры.

По словам Николая Любимова, кустовые совещания в формате онлайн-конференции будут проводиться регулярно, пока действуют ограничения из-за коронавируса в регионе. На текущей неделе таких встреч запланировано пять, тем самым руководители всех районов и городских округов смогут представить информацию по обозначенным темам.

«Негативные последствия пандемии коронавируса сказываются и на экономике, и на социальной сфере, и на качестве жизни людей, – сказал Губернатор, отметив, что перед органами власти всех уровней стоит очень много серьезных задач, главная из которых – сохранение здоровья и жизни граждан. Николай Любимов подчеркнул важность оказания максимально возможной поддержки людям, которые попали в трудную ситуацию, потеряли работу, семьям с детьми, пожилым, инвалидам. Губернатор поручил главам районов лично контролировать ход выплат медработникам стимулирующих надбавок, обеспечения их всем необходимым для работы с пациентами.

По словам Николая Любимова, следует определить дополнительные шаги, необходимые для оживления и перезагрузки региональной экономики, районов, городских и сельских поселений. «Плановых показателей по выполнению национальных проектов никто не отменял. Мы обязаны их достичь», – сказал Губернатор. Николай Любимов поручил руководителям муниципалитетов уделять первостепенное внимание работе аграрного и строительного комплексов, промышленности, а также проведению дорожного ремонта. «Срывов допускать нельзя. Набранные темпы должны сохраняться и наращиваться», – подчеркнул глава региона.

В числе проблемных вопросов главы администраций называли спад уровня платежей за коммунальные услуги, нарушение сроков строительства некоторых объектов из-за противоэпидемических мероприятий, долгое ожидание результатов тестов, взятых у граждан с подозрением на коронавирус, а также ненадлежащее качество оказания услуг региональным оператором по сбору мусора в некоторых населенных пунктах.

Губернатор в ходе совещания дал ряд поручений. В частности, заместителю Председателя Правительства области Евгению Беленецкому Николай Любимов поручил держать на контроле строительство подъездных автодорог к значимых сельскохозяйственным объектам в районах. Кроме того, в ближайшее время необходимо представить предложения по решению проблем в сфере сбора и вывоза ТКО в населенных пунктах Скопинского района, в том числе с нехваткой контейнеров для мусора. «Прошу представить предложения о том, как можно помочь району с тем, чтобы живущие там люди не чувствовали неудобств от внедрения новой системы обращения с отходами», – отметил Губернатор. Николай Любимов поручил также усилить работу по приведению в нормативное состояние автодорог в городе Скопине.

Губернатор поблагодарил глав МО за работу по сохранению стабильной социально-экономической обстановки в районах. Николай Любимов подчеркнул, что помимо борьбы с коронавирусом важно продолжать привлекать инвестиции, вводить в сельхозоборот неиспользуемую ранее пашню, оказывать поддержку людям, которые в ней нуждаются. «Максимальное внимание – обращениям граждан. Сейчас большинство используют цифровой формат, пишут в социальных сетях, по электронной почте. Нужно оперативно реагировать на каждую просьбу и заявление», – сказал Николай Любимов.