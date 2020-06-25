Николай Любимов проверил избирательные участки

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25 июня стартовало голосование по поправкам в Конституцию РФ. Губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил городские избирательные участки, которые находятся в школе №69 и лицее №4.

Все члены участковых комиссий, работающие на участках, обеспечены средствами индивидуальной защиты. Участникам голосования также выдаются защитные маски, перчатки и одноразовые ручки. На входе измеряют температуру.

Николай Любимов напомнил, что голосование будет проходить в течение семи дней с 25 июня по 1 июля. Это сделано для того, чтобы избежать большого скопления граждан на избирательных участках одновременно. В регионе их подготовлено 1015, и все они открылись вовремя.

– Члены избирательных комиссий, наблюдатели, все приступили к работе в штатном режиме. Несмотря на непростые условия, они делают все для того, чтобы людям было удобно проголосовать. Это можно сделать на избирательных участках. Также будут организованы выезды комиссий во дворы, на дом. Я надеюсь, что максимальное количество жителей Рязанской области примет участие в голосовании и сделает свой выбор в таком формате, который будет для них наиболее комфортным и безопасным, – заключил губернатор.