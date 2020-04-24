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Николай Любимов предложил провести онлайн-акцию к Дню Победы

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В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в России перенесены массовые мероприятия, посвящённые Дню Победы в Великой Отечественной войне. Точная дата празднования ещё не определена. Губернатор Рязанской области Николай Любимов отметил, что несмотря на ежедневную борьбу с эпидемией коронавируса, мы не вправе забывать о великом подвиге наших прадедов. Об этом он заявил на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Чтобы напомнить всему миру, какой ценой была завоёвана Победа, губернатор предложил провести всенародную акцию в онлайн-формате «Герои рязанцев».

Чтобы принять участие в акции, необходимо прислать фотографии участников Великой Отечественной войны на электронную почту geroi_rzn@mail.ru.

В День Победы, 9 мая, состоится онлайн-трансляция, в которой вспомнят всех героев поименно.

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