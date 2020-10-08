Николай Любимов предложил на должность председателя Рязанской облдумы Аркадия Фомина

— В ходе прошедшей избирательной кампании сложилась конкурентная борьба, выборы прошли легитимно, серьезных нарушений зарегистрировано не было. Победа партии накладывает на всех нас большую ответственность перед людьми. Нам предстоит продолжить реализацию поручений Президента РФ В.В. Путина, национальных проектов так, чтобы они были воплощены действительно эффективно и качественно, были направлены на улучшение качества жизни людей. Наше население, избиратели должны почувствовать позитивные изменения в самое ближайшее время, – сказал Николай Любимов.