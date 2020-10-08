Николай Любимов предложил на должность председателя Рязанской облдумы Аркадия Фомина

В среду, 7 октября, состоялось заседание президиума регионального политического совета партии «Единая Россия». На нем губернатор Рязанской области предложил Аркадия Фомина на должность председателя Рязанской облдумы, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Также губернатор предложил на должность руководителя фракции партии «Единая Россия» в облдуме Татьяну Панфилову. Все предложенные кандидаты были единогласно одобрены.
В рамках масштабной модернизации сети, которую «ЭР-Телеком», кстати, начинает с Рязани, клиенты получили возможность увеличить скорость домашнего интернета. В новой линейке «Дом.ru» тарифные планы на 100, 250 и 500 Мбит/с. Но на этом компания не планирует останавливаться.