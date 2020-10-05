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Николай Любимов поздравил рязанцев с Днём учителя

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил рязанских педагогов и ветеранов отрасли с Днём учителя. РИА «7 новостей» публикует текст поздравления.

Во всех школах Рязанской области в этот день звучат самые теплые слова в адрес мудрых учителей, добрых, талантливых наставников, которые своим ответственным трудом и преданностью делу по праву заслужили всеобщее уважение и признание. Сегодня создание условий для профессионального роста педагогов и повышения статуса учителя в обществе остается в числе приоритетных государственных задач. Эта деятельность ведется в рамках национального проекта «Образование».

В системе образования Рязанской области работают талантливые, увлеченные своим делом люди, настоящие мастера, чей опыт и навыки позволяют школьникам достигать блестящих результатов в ходе ЕГЭ, на различных олимпиадах, всероссийских и международных конкурсах. Многие наши учителя отмечены высокими федеральными и региональными наградами, что еще раз подтверждает их высокий уровень и большой педагогический потенциал.

Уважаемые работники образования, благодарю вас за добросовестный труд, верность профессии, душевную щедрость и любовь к детям. Вы даете молодому поколению нужные знания, важнейшие жизненные ориентиры, помогаете им всесторонне развиваться и расти успешными, чтобы в будущем стать конкурентоспособными специалистами. Вкладывая в их обучение всё свое сердце, вы навсегда остаетесь для своих учеников близкими и дорогими людьми.Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, неиссякаемой энергии, оптимизма, осуществления всех намеченных планов и творческих удач!

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