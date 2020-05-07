Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил рязанцев с Днём радио!
Уважаемые работники и ветераны отрасли связи и информационных технологий, предприятий радиопромышленного комплекса, коллектива Рязанского государственного радиотехнического университета! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем радио!
125 лет назад гениальный русский ученый Александр Попов продемонстрировал созданную им беспроводную радиосистему. Теперь в Рязанской области действуют передовые комплексы цифрового телерадиовещания, спутниковой, мобильной и других видов связи. Постоянно растет число населенных пунктов, которые обеспечены мобильной телефонией и высокоскоростным Интернетом. На территории региона работают дата-центры федерального значения.
Радиоэлектроника была и останется сильным направлением реального сектора экономики региона. Наша высокотехнологичная продукция экспортируется в страны, которые всегда считались технологическими лидерами. Настоящей «кузницей кадров» для этой отрасли является прославленный Рязанский радиотехнический университет имени Владимира Уткина. Традиции этого вуза чтятся десятилетиями, отмечать День Радио приезжают выпускники из самых разных уголков нашей Родины.
Современные реалии предъявили специалистам сферы коммуникаций неожиданные вызовы. И мы с ними успешно справляемся. Практически единовременный переход всех сфер деятельности рязанцев в дистанционный режим показал, что в регионе работают профессионалы нового поколения: опытные, ответственные, готовые к нетривиальным задачам специалисты.
Желаю всем работникам отрасли крепкого здоровья, благополучия, успешной работы на благо Рязанской области!
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