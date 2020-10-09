Николай Любимов поздравил работников сельского хозяйства

В пятницу, 9 октября, в Рязани прошел праздник, посвященный Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. На мероприятии глава региона поздравил работников областного агропромышленного комплекса.

Николай Любимов отметил, что впервые за 20 лет посевная площадь превысила 1 миллион гектаров, а урожаи некоторых культур стали исторического рекордами для области. Глава региона также отметил большое трудолюбие и героизм сельхозработников.

— Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником. Сегодня мы отметим наградами лучших тружеников агропредприятия, которое вносит заметный вклад в развитие экономики региона. Благодаря вам повышается и качество жизни местного населения, — заявил губернатор Рязанской области.

Глава региона отметил, что успех достигается слаженной и самоотверженной работой, грамотным руководством и применением инноваций. И именно эти все методы, по словам Любимова, и применяет областной агропромышленный комплекс.

— Даже в самый острый период пандемии сельхозпредприятия продолжали свою деятельность, ответственно и продуктивно провели осенний посев. Это во многом определило высокие результаты уборочной компании этого года, — отметил Николай Любимов.

Губернатор Рязанской области заявил, что и в будущем продолжится поддержка агропромышленного комплекса, чтобы сохранить устойчивый рост в этой отрасли.

Николай Любимов упомянул и заслуги сельхозработников во время чрезвычайной ситуации в Рязанской области из-за взрывов боеприпасов.

— Аграрии и перерабатывающие предприятия даже не дожидаясь, пока их об этом попросят, сами предложили свою помощь. Они обеспечивали людей питанием в Скопине и Ряжске, — вспомнил глава региона.

Губернатор Рязанской области вручил ведомственную награду министерства сельского хозяйства РФ, звания «Почетный работник» и грамоты. Золотую медаль «За заслуги в производстве, активную общественную работу и многолетний плодотворный труд» получил главный агроном АО «Павловское» Николай Семилетов. Почетные звания теперь имеют как директора различных производств, так и трактористы и агрономы.