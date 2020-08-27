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Николай Любимов посетил Школу №21

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27 августа Губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил Школу №21, где ознакомился с готовностью учреждения к новому учебному году в условиях противодействия распространению COVID-19.

Губернатор посетил учебные кабинеты, столовую, пообщался с руководителями образовательного учреждения. Глава региона проинспектировал готовность школы к началу занятий с 1 сентября, соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и правил в ходе учебного процесса, организации бесплатного горячего питания учащихся младших классов согласно задаче, поставленной Президентом РФ В.В. Путиным.

«Это очень сложная работа, которая впервые делается во всей стране. Учебный процесс должен быть организован таким образом, чтобы дети встречались между собой по минимуму, находились на безопасном расстоянии друг от друга, строго соблюдались все требования Роспотребнадзора, что очень важно для сохранения здоровья детей и педагогов, – подчеркнул Николай Любимый. – С 1 сентября будем бесплатно обеспечивать всех школьников в начальных классах горячим питанием». Глава региона поставил ряд задач, касающихся проведения косметических ремонтных работ, которые должны быть выполнены до начала учебного года. При этом было отмечено, что в целом учреждение к занятиям готово.

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Губернатор осмотрел новую многофункциональную школьную спортивную площадку для игр в футбол, волейбол, баскетбол. Предусмотрены беговые дорожки, современное покрытие, зоны тренажеров, полоса препятствий, детский спортивный комплекс и зона сдачи норм ГТО. Площадка построена на спонсорские средства. «Это пример социально ответственного отношения бизнеса, депутатов к тому, что происходит на их территории, – сказал Николай Любимов. – Сейчас многое делается для развития физкультуры и спорта, укрепления сферы образования в рамках национальных проектов. Но когда усилия объединяются, все происходит намного быстрее, лучше и эффективнее. Здесь очень хороший пример сотрудничества муниципалитета, школы, депутата и бизнеса».

В рамках подготовки к новому учебному году в школе был проведен косметический ремонт кабинетов, закуплено новое оборудование, учебники. В связи с необходимостью соблюдения особых санитарно-эпидемиологических требований с 1 сентября будет введена кабинетная система, то есть закрепление детей за отдельными помещениями с перемещением для занятий учителей. Кроме того, разведены перемены и потоки приходящих в школу. Предусмотрено регулярное измерение температуры и ряд других мер.

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