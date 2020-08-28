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Николай Любимов посетил новую школу в Горроще

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28 августа Николай Любимов посетил новое здание гимназии №5 в Горроще. Глава региона осмотрел учебные кабинеты, мастерские для занятий технологией, столовую, помещения с лаборантскими, мастерские, универсально-спортивный, гимнастический и актовый залы, спальни для учащихся 1-4 классов, библиотеку, музей, медпункт.

– Хорошее, современное учреждение. Дети смогут получать здесь качественное образование в комфортных условиях, – сказал Николай Любимов.

Глава региона проверил готовность организации к обеспечению учащихся младших классов бесплатным горячим питанием и соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и правил, предусмотренных для образовательных учреждений, с целью снижения угрозы распространения коронавируса.

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