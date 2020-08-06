Николай Любимов поручил школам готовиться к открытию 1 сентября

В четверг, 6 августа, губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл совещание с руководителями министерств социального блока и профильных ведомств региона по вопросам организации и проведения детской оздоровительной кампании в условиях пандемии коронавируса.

С 10 августа в Рязанской области открываются детские сады. Однако, по словам губернатор, это не значит, что пандемия прошла и можно делать всё что угодно. Необходимо приложить все усилия, чтобы избежать новой вспышки заболевания. В этой работе должны быть задействованы все – и педагоги, и родители, и дети.

– Проведена большая, серьезная работа, и сегодня нельзя допускать того, чтобы всё, что мы с таким огромным трудом открывали, пришлось снова закрывать. Это сейчас самое главное, – подчеркнул Любимов.

Глава региона также поручил готовиться к открытию школ 1 сентября. Он заявил о необходимости провести противоэпидемические мероприятия и принять все необходимые меры для предотвращения рисков распространения коронавируса.