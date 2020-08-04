Николай Любимов поручил проверить, почему участились негативные сообщения от жителей Касимова

Во вторник, 4 августа, в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание правительства Рязанской области. Губернатор Николай Любимов поручил направить в Касимов контрольную группу, чтобы выяснить, почему участились негативные сообщения от местных жителей.
Николай Любимов подчеркнул, что органы местного самоуправления должны быть самыми близкими к людям, отвечать на все обращения жителей, реагировать на любые жалобы.
Специалисты контрольного управления в течение недели должны будут принимать жителей Касимова по всем волнующим их вопросам, сообщает сайт регионального правительства.
Вице-губернатору Игорю Грекову поручено проанализировать обобщенные результаты и представить губернатору информацию для принятия решений.
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