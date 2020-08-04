Николай Любимов поручил проверить, почему участились негативные сообщения от жителей Касимова

Во вторник, 4 августа, в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание правительства Рязанской области. Губернатор Николай Любимов поручил направить в Касимов контрольную группу, чтобы выяснить, почему участились негативные сообщения от местных жителей.

Николай Любимов подчеркнул, что органы местного самоуправления должны быть самыми близкими к людям, отвечать на все обращения жителей, реагировать на любые жалобы.

– У кого-то эта работа получается хорошо, а где-то, к сожалению, происходят сбои. В последнее время увеличился поток обращений и сообщений негативного характера из Касимова. Причины тому могут быть разные, но то, что с этим необходимо разбираться – у меня сомнений просто нет, – заявил глава региона.

Специалисты контрольного управления в течение недели должны будут принимать жителей Касимова по всем волнующим их вопросам, сообщает сайт регионального правительства.

Вице-губернатору Игорю Грекову поручено проанализировать обобщенные результаты и представить губернатору информацию для принятия решений.