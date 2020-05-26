Николай Любимов подписал документ, касающийся поддержки экспортоориентированных предприятий Рязанской области

26 мая губернатор Николай Любимов подписал Постановление правительства Рязанской области №118, согласно которому разработаны изменения в порядки предоставления субсидий автономной некоммерческой организации «Агентство развития производственных систем и компетенций» в виде имущественного взноса в целях реализации мероприятий государственной программы региона «Экономическое развитие». Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Корректировки касаются порядков предоставления субсидий на развитие Центра поддержки экспорта, а также осуществление организационных и иных мероприятий, мер и механизмов в интересах участников внешнеэкономической деятельности Рязанской области. Работа в этом направлении способствует выполнению задач региональных проектов «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» и «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» профильных федеральных проектов.
Постановление опубликовано здесь.
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