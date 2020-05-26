Среда, 27 мая, 2020
11.7 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Николай Любимов подписал документ, касающийся поддержки экспортоориентированных предприятий Рязанской области

7info
-

26 мая губернатор Николай Любимов подписал Постановление правительства Рязанской области №118, согласно которому разработаны изменения в порядки предоставления субсидий автономной некоммерческой организации «Агентство развития производственных систем и компетенций» в виде имущественного взноса в целях реализации мероприятий государственной программы региона «Экономическое развитие». Об этом сообщила пресс-служба правительства. 

Корректировки касаются порядков предоставления субсидий на развитие Центра поддержки экспорта, а также осуществление организационных и иных мероприятий, мер и механизмов в интересах участников внешнеэкономической деятельности Рязанской области. Работа в этом направлении способствует выполнению задач региональных проектов «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» и «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» профильных федеральных проектов.

Постановление опубликовано здесь.

‡агрузка...

Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанские предприниматели получат микрозаймы

Новости Рязани
26 мая губернатор Николай Любимов подписал Постановление правительства Рязанской области № 117 об утверждении порядков предоставления субсидий на оказание в 2020 году...
Узнать больше

Николай Любимов подписал документ, касающийся поддержки экспортоориентированных предприятий Рязанской области

Новости Рязани
26 мая губернатор Николай Любимов подписал Постановление правительства Рязанской области №118, согласно которому разработаны изменения в порядки предоставления субсидий автономной некоммерческой организации...
Узнать больше

В Рязани умерла женщина с коронавирусом

COVID-19
Вечером во вторник, 26 мая, стало известно о смерти в одной из больниц Рязани женщины с положительным тестом на коронавирус. Об этом...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области впервые число выздоровевших за сутки превысило число заболевших COVID-19

COVID-19
По данным опергруппы, во вторник, 26 мая, из больниц Рязани выписано 86 выздоровевших пациентов. В то же время ранее сообщалось, что за сутки коронавирусом заболели 85 человек.
Узнать больше

Фигуристка Александра Трусова снова попала в Книгу рекордов Гиннесса

Новости Рязани
Фигуристка Александра Трусова ⠀совершила очередной мировой рекорд. Уроженка Рязани в свои юные годы уже является бронзовым призёром чемпионата Европы и финала Гран-при,...
Узнать больше

В Рязанской области выявлено 85 новых случаев COVID-19

COVID-19
Во вторник, 26 мая, в Рязанской области подтвердились ещё 85 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Теперь в регионе 3125 заболевших....
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как избежать ошибок на ЕГЭ. Советы министра

Акценты
В 2020 году российские выпускники попали в уникальную ситуацию. Впервые в истории российского образования была введена дистанционная система обучения, отменены ВПР и...
Узнать больше

Чем опасно «смотреть фильм онлайн бесплатно в хорошем качестве»

Акценты
Роскачество поясняет, что скрывается за потреблением нелегального видеоконтента.
Узнать больше

Помощь на расстоянии звонка

Акценты
В 2020 году общероссийскому детскому телефону доверия под единым номером 8 800 2000 122 исполняется 10 лет.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+