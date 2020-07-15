Николай Любимов оценил дороги в Милославском районе

В среду, 15 июля, губернатор Николай Любимов с рабочим визитом посетил Милославский район Рязанской области. Глава региона побывал в селе Чернава, где осмотрел несколько участков автодорог регионального значения и проезжей части уличной сети населенного пункта.

На дороге «Милославское – Чернава – Липяги» первый этап капремонта в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На ремонт было выделено 88,2 млн. рублей из федерального и областного бюджетов. На эти средства отремонтировали участок протяжённостью 5,2 км.

Подрядчиком выступило АО «Рязаньавтодор». В ходе ремонта было восстановлено дорожное полотно, укреплены щебнем обочины, проведено необходимое благоустройство, включая установку дорожных знаков, барьерных ограждений, нанесение разметки. Гарантийный срок на дорожное покрытие составляет 5 лет.

– В следующем году ремонт этой автодороги продолжится, проектная документация в настоящее время находится на финальном этапе разработки, – сказал министр. – В целом в регионе в 2020 году в рамках нацпроекта ведется ремонт на 184 участках автодорог, на более 35 из них он уже завершился. Большинство объектов сдаются в эксплуатацию с опережением плана, динамика работ серьезно отличается от прошлогодней.

Губернатор вместе с руководством района и министром транспорта и автомобильных дорог осмотрел также проезжую часть улицы Карла Маркса с. Чернава. Как сообщил и.о. главы администрации Милославского района Михаил Ромодин, в этом году планируется начать ремонт дороги протяженностью около 400 метров, сформировать щебеночное покрытие, для чего муниципалитет подал заявку на участие в конкурсном отборе по профильной региональной программе.

– О ее состоянии писали люди в социальных сетях, – сказал Николай Любимов. – Важно, что заявка Милославского района уже сопровождается подготовленной проектной документацией, это ускорит процесс.

Николай Любимов, комментируя в целом работу в рамках профильного нацпроекта, отметил:

«Нацпроекты – это новые возможности для Рязанского региона, колоссальные средства, которые направляются не только на дороги, но и на образование, медицину, культуру. Во все значимые сферы жизни вкладываются деньги для того, чтобы в первую очередь людям жилось комфортнее, чтобы была качественной и доступной медпомощь, дети могли получить достойное образование. Многое еще предстоит сделать по дорогам. Поэтому чем больше мы сможем сделать за время реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», тем лучше. Региональные и местные автодороги обязательно нужно ремонтировать. Цели и результаты проекта будут достигнуты».