Николай Любимов: Нельзя исключать возврата к ограничительным мерам

В пятницу, 28 августа, в Рязани состоялось масштабное родительское собрание. В прямом эфире его провели глава региона Николай Любимов вместе с министром образования и молодежной политики Ольгой Щетинкиной и заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ирина Акимова. Они обсудили вопросы организации учебного процесса в связи с пандемией коронавируса.

Ирина Акимова отметила, что учебный процесс должен осуществляться с соблюдением санитарных норм: отдельный кабинет для каждого класса, обработка помещений, контроль температуры на входах. Маски и перчатки учителя и дети могут носить по желанию.

– Коронавирус никуда не делся. Нельзя исключать возврата к ограничительным мерам. А учитывая предстоящий сезон всплеска простудных заболеваний, необходимо строго соблюдать санитарные нормы, – заявил губернатор.

Учебный процесс 1 сентября начнётся в очном режиме. При строгом соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора, не возникнет необходимости перехода на дистанционный режим.

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