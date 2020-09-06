Николай Любимов: Нефтегазовый комплекс является одним из важнейших для экономики региона

Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности Рязанской области!

Нефтегазовый комплекс является одним из важнейших для экономики региона, обеспечения работы предприятий других отраслей, социальных объектов. Производственные мощности постоянно модернизируются, повышается качество продукции, которая сегодня широко известна как в России, так и за рубежом.

Предприятия нефтяной и газовой промышленности Рязанской области дают современные высокотехнологичные рабочие места жителям нашего региона. Специалистов отличает высокий профессиональный уровень, большая ответственность, с которой выполняются поставленные задачи.

Особо хочу отметить благотворительную деятельность организаций нефтегазового профиля, которая вызывает заслуженное уважение.

В праздничный день желаю всем работникам комплекса новых достижений, поддержки коллег и друзей! Пусть удача сопутствует вам во всех начинаниях!