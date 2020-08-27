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Николай Любимов: Мы обязательно добьемся, чтобы здание для школы в селе Просечье было построено

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26 августа в ходе личного приема граждан Губернатор Рязанской области Николай Любимов рассмотрел ряд социальных вопросов от жителей Александро-Невского района и принял соответствующие решения.

Директор основной общеобразовательной школы имени генерала Скобелева в селе Просечье Надежда Ожерельева интересовалась сроками начала строительства нового здания учреждения. В настоящее время оно расположено в старом, бывшем жилом помещении, и не приспособлено к современным требованиям.

По словам главы администрации Александро-Невского района Владимира Оводкова, проектно-сметная документация уже разработана и объект прошел конкурсный отбор по ведомственной целевой программе «Современный облик сельских территорий» госпрограммы РФ «Комплексное развитие сельских территорий». Новое здание школы будет рассчитано на 132 ученика.

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Министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Борис Шемякин проинформировал, что в настоящее время ожидается распределение субсидий на федеральном уровне и, если средства будут выделены региону, то строительство здания для школы начнется уже в следующем году.

Губернатор Николай Любимов подчеркнул, что проект очень важный для Рязанской области и должен быть реализован. «Мы обязательно добьемся, чтобы здание для школы в селе Просечье Александро-Невского района было построено. Дети должны учиться в современных условиях, – сказал он. – Вместе с тем, эта школа, район в целом связаны с именем генерала Скобелева. Очень важно заниматься увековечением и сохранением памяти о нем». Глава региона отметил хорошую работу администрации Александро-Невского района, министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области в части качества и оперативности подготовки проектно-сметной документации на строительство школы.

В ходе приема граждан к Губернатору Николаю Любимову обратился директор Детской юношеской спортивной школы Александро-Невского района с просьбой о приобретении автобуса для перевозки команд на соревнования. Он также проинформировал главу региона, о ходе разработки проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания учреждения.

По словам Губернатора Николая Любимова, вопросы нужно решить положительно. Такая возможность есть в рамках профильных программ по линии министерства сельского хозяйства и продовольствия и министерства физкультуры и спорта Рязанской области. «Будем работать. Постараемся помочь уже в следующем году и с ремонтом школы, чтобы дети могли заниматься в хороших условиях, и с приобретением автотранспорта», – сказал Николай Любимов.

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