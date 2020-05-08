Николай Любимов: Мы должны постараться сделать праздник 9 Мая ярким и трогательным

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В пятницу, 8 мая, губернатор Николай Любимов в режиме видеоконференции провёл заседание регионального организационного комитета «Победа». Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

Рассматривались вопросы, касающиеся празднования 75-й годовщины Победы непосредственно 9 Мая, проведения основных мероприятий Года памяти и славы, реализации акций и общественных инициатив. Обсуждались меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, работа по созданию сайта Книги Памяти Рязанской области и книги «Солдаты Победы. 1941-1945 гг.», реставрации воинских захоронений и памятников в муниципальных образованиях. С докладами выступили первый заместитель председателя правительства региона Анна Рослякова, министр культуры и туризма Виталий Попов, министр образования и молодежной политики Ольга Щетинкина, министр труда и социальной защиты населения Валерий Емец, глава администрации г. Рязани Елена Сорокина, глава администрации г. Скопина Олег Асеев, председатель Общественной палаты региона, директор областной библиотеки им. Горького Наталья Гришина.

По словам Николая Любимова, в Рязанском регионе уже многое сделано в рамках подготовки к 75-летию Победы. Но из-за эпидемии коронавируса массовые мероприятия перенесены на более поздний срок.

– Тем не менее, было бы неправильно лишить праздника ветеранов и всех жителей региона, – сказал губернатор. – Мы должны постараться сделать праздник 9 Мая ярким и трогательным, должны отметить достойно эту важную веху в истории страны, выполнить все задачи, которые поставил Президент РФ, российский оргкомитет «Победа», реализовать с максимальным результатом все наши региональные инициативы.

Николай Любимов, говоря о работе с ветеранами, подчеркнул, что они должны чувствовать себя комфортно во всех отношениях и не испытывать трудностей.

– Каждый ветеран, участник войны или труженик тыла должен быть окружен максимальной заботой и вниманием. Эта работа общая и важная для всех. Она должна быть системной, ежедневной, ответственной, – подчеркнул Губернатор. – Сейчас в условиях ограничений из-за пандемии им особенно нужна наша помощь. Ветераны, а их у нас почти 11 тысяч человек, ни в чем не должны нуждаться и получать необходимую поддержку только вовремя.

Министр труда и социальной защиты населения области Валерий Емец доложил, что все ветераны получили единовременные федеральные и региональные выплаты, которые были утверждены к юбилейной дате. Им оказывается полный комплекс социальных услуг, в том числе на дому, помощь в приобретении продуктов питания, доставке лекарств, благоустройстве придомовой территории и приусадебных участков. В работе с ветеранами задействованы волонтеры.

Глава региона поручил продолжать информировать жителей о проводимых патриотических акциях, оказывать необходимое содействие их организаторам.

– В Рязанской области реализуется много замечательных проектов, посвященных 75-летию Победы, в том числе региональных инициатив. Большинство из них по понятным причинам перешли в онлайн-формат, в социальные сети, и надо заметить, нисколько не потеряли своей популярности. Количество участников продолжает расти, – сказал Николай Любимов.

Губернатор подчеркнул, что рязанцы смогут в онлайн-режиме посмотреть праздничные мероприятия 9 Мая и принять в них участие. Задействованы соцсети, телевидение, электронные площадки СМИ.

Николай Любимов поручил обеспечить полную готовность к проведению в Рязани торжественного проезда боевой техники, переданной региону Минобороны России по поручению Президента России, которая станет частью экспозиции музея под открытым небом.

– В этом году в честь 75-летия Победы мы создадим первый в регионе Парк военной техники. Он будет расположен в городском сквере около памятника Советско-Польского братства по оружию. Место предложено областным отделением общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, – сообщил Николай Любимов.