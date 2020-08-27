Николай Любимов: Мы добились применения комплексного подхода при ремонте дорог

– Мы добились применения профильными службами комплексного подхода при ремонте дорог, о необходимости которого я говорил ранее. Это то, что нужно было внедрять, и что мы в этом году начали делать. Только так и надо работать, – подчеркнул он. – После того, как проектирование завершено, и проект проходит экспертизу, собираются все коммунальные службы и проверяют его непосредственно на месте, обсуждают недостатки, смотрят, что следует скорректировать. Внимание должно уделяться всему – от замены коммуникаций перед началом работ до ремонта тротуара, устройства ливнёвки и парковочных карманов.