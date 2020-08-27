Николай Любимов: Мы добились применения комплексного подхода при ремонте дорог

27 августа губернатор Рязанской области Николай Любимов осмотрел дорогу по улице Забайкальской в Рязани. Здесь провели ремонт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
На проведение работ было направлено свыше 41 млн. 717 тыс. рублей. На эти деньги заменили дорожное покрытие, бордюрный камень, сделали тротуары, дорожные знаки, нанесли разметку термопластиком, установили пешеходное ограждение, оборудовали инновационный переход.
Губернатор отметил комплексный подход при проведении ремонтных работ на этом и ряде других объектов в регионе, что позволяет получать наиболее эффективный и качественный результат.