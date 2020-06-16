Николай Любимов: Меры поддержки, принятые во время пандемии, стали реальной и своевременной помощью

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Во вторник, 16 июня, губернатор Николай Любимов провел совещание с руководителями центра занятости населения и учебного центра, подведомственных министерству труда и соцзащиты населения Рязанской области.

Они обсудили ситуацию на рынке труда и вопросы оказания господдержки людям, которые потеряли работу в период пандемии. В

Николай Любимов отметил, что по сравнению с началом марта количество безработных в регионе выросло втрое.

– Многим жителям пришлось столкнуться с трудностями. И государственные меры поддержки, принятые дополнительно во время пандемии, стали реальной и своевременной помощью, – подчеркнул он.

Сегодня в Рязанской области для трудоустройства граждан используется целый ряд программ, создаются временные рабочие места, оказывается содействие в организации собственного бизнеса. Безработные граждане могут пройти профессиональное обучение в дистанционном формате.

И.о. министра труда и соцзащиты Денис Боков рассказал, что в Рязанской области имеется около 9 тыс. вакансий. Максимальный размер пособия по безработице увеличен до 12130 рублей. Его получают порядка 11 тыс. человек, около 4,5 тыс. из которых – в максимальном размере.

Почти 2 тыс. рязанских семей, где хотя бы один из родителей лишился работы, каждый месяц получают по 3 тыс. рублей на каждого ребенка. По 2 тыс. рублей получили те, кто лишился работы в период с 1 января до 1 марта.